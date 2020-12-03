Анастасию Костенко хейтеры атаковали звонками на телефон

Ростовчанку Анастасию Костенко двое суток атаковали курьеры и телефонные хейтеры. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовская модель Анастасия Костенко подверглась телефонному нападению хейтеров.

Неизвестные неизвестным образом смогли добыть номер Насти и стали звонить ей круглосуточно. Девушке по телефону поступали угрозы и сыпались оскорбления. Проблема заключалась в том, что выключить телефон модель не могла, так как ожидала более важных звонков от коллег и родных.

Кроме того, неизвестные стали оформлять доставку различных товаров на номер телефона девушки. Ростовчанка рассказала о произошедшем в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- По-человечески, я отказываюсь понимать это озлобленное стадо, верящее во все, что напишут и любящее устраивать самосуд, наблюдать спектакли и рыться в чужом грязном белье, - написала модель.

Она добавила, что этим людям должно быть стыдно.

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