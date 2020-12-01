Новогоднее фото семьи Тарасовых раскритиковали пользователи

Фото семьи Тарасовых снова подверглось критике фоловеров. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм

Новое фото семьи футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко снова раскритиковали подписчики.

Спортсмен выложил в своем аккаунте Инстаграм снимок, на котором он, его супруга и две дочки запечатлены в фотостудии на фоне высокой новогодней елки. Но фон для фотографии был выбран достаточно темный. Именно из-за него пользователям и показалось, что снимок выглядит страшноватым. Кроме того, семье и вовсе посоветовали сменить фотографа.

«Как в фильме ужасов, я не хейтер, но глаз режет», «Уберите этот фон, сейчас хейтеры вовсю писать будут. Это же кошмар», "Фотограф, конечно, постаралась...", "Семейство Чакки во всей красе", "Вас че в фильм ужасов позвали сниматься?", "Красивее было бы на светлом фоне, чернота угнетает", - написали подписчики Дмитрия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Погнали еще за одним": футболист Дмитрий Тарасов решил вновь отправить жену-ростовчанку рожать.

Спортсмен признался, что счастлив в браке.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!