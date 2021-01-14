В Ростовской области прием документов для зачисления детей в первый класс начнется в другие сроки. Изменения начнут действовать в соответствии с приказом минпросвещения.— Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, и для детей, имеющих преимущество при зачислении в первый класс, начинается 1 апреля и завершится 30 июня текущего года, — рассказал заместитель губернатора Игорь Гуськов.Сроки приема документов сдвинутся и для детей, поступающих в школу, которая не закреплена за их адресом. Заявки можно подавать с 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.Преимущество при зачислении в первый класс имеют дети военнослужащих по месту жительства одного из родителей. Приоритет также распространяет на детей тех сотрудников органов внутренних дел, которые не являются полицейскими.— Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, также имеют право преимущественного приема на обучение в школы, в которых обучаются их братья или сестры, - добавил первый замглавы региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Крещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!