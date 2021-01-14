Ростовская область заняла первое место по числу безработных жителей среди всех субъектов Южного федерального округа. По данным Ростовстата, в нашем регионе зафиксировано более 100 тысяч человек, который на данный момент не имеют постоянной работы.В сравнении с 2019 годом статистика по безработице ухудшилась. Число людей без официального рабочего места увеличилось на 6,7 процента. Речь идет о периоде с января по ноябрь прошлого года. Всего же в Ростовской области не трудоустроенных жителей - 112 тысяч.На втором месте по ЮФО идет Краснодарский край. Там выявлено почти 109 тысяч безработных. Далее - Республика Крым и Волгоградская область. Во всех регионах прослеживается увеличение показателей по безработице за последний год.Можно предположить, что подобная статистика обусловлена пандемией коронавируса и, вызванным ею, экономическим кризисом. Небольшие предприятия фактически разорились, другие, более крупные, по сей день испытывают финансовые трудности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«От грехов не избавит»: Как церковь относится к купаниям на Крещение рассказали в Ростовской епархииЭто не богослужебная традиция (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!