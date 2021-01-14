Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Ростове-на-Дону. Боеприпас обнаружили 11 января недалеко от станицы Ольгинской Аксайского района.Боеприпас весом 50 килограммов находился в песочном карьере. 13 января спасатели вывезли боеприпас в поле и обезвредили.— Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил опасную находку в поле путем подрыва, — говорится в сообщении донского управления МЧС.В Ростовской области это первая авиабомба, обезвреженная пиротехниками спасательного центра в 2021 году. Напомним, его сотрудники работают не только на территории Ростовской области, но и по всему Югу России и Северному Кавказу.Напомним, ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" рассказывала, что жители области сдали детали раритетного танка Т-34 на металлолом. В итоге башню и орудие боевой машины отправили на переплавку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетали танка Т-34 сдали на металлолом в Ростовской областиБашню и орудие боевой машины уже отправили на переплавку. (Подробнности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.