Власти донского региона подвели итоги реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает правительство Ростовской области.Так, за минувший год на покупку жилья для сельчан потратили более 177 миллионов рублей, из которых 140 – деньги областного бюджета. В комфортные дома смогли переехать 126 сельских семей. Дончанам помогли оплатить около 70 процентов от стоимости недвижимости. Среди получателей жилищных сертификатов числятся и 33 многодетных семьи, задействованные в социальной сфере и на предприятиях агропромышленного комплекса.ЖИЗНЬ В СЕЛАХ СТАЛА БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙКроме того, чиновники поставили точку в проблемах обеспечения жителей нескольких районов Ростовской области водой и газом. На Дону в рамках госпрограммы водоснабжение появилось в Зимовниковском и Матвеево-Курганском районах. Газ подключили в дома жителей сел и хуторов Белокалитвинского, Обливского, Верхнедонского, Волгодонского и Октябрьского районов.Особое внимание власти уделили и дорогам. На бюджетные деньги за минувший год были построены дороги в Чертковском и Кашарском районах. Теперь там люди с комфортом могут ездить на автомобилях.Специалисты провели работы по благоустройству Боковского, Целинского, Октябрьского, Верхнедонского и Красносулинского районов Ростовской области.Новые инженерные коммуникации проложили в Неклиновском и Усть-Донецком районах. В будущем это позволит построить современные дома для жителей сел.Масштабные работы провели на территории Октябрьского района, где, кроме всего прочего, отремонтировали пять домов культуры и построили современную спортивную площадку.Вскоре донские чиновники планируют подключить к газо- и водоснабжению жителей еще девяти населенных пунктов. Проекты по размещению коммуникаций уже готовы.ДОСЛОВНО\\"Около 800 млн – это средства областного бюджета\\"Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров:- В 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ростовской области было направлено более 1 миллиард рублей, причем важно отметить, что около 800 млн из них – это средства областного бюджета. Многие работы проводились при поддержке представителей сельхозбизнеса. Донские аграрии самостоятельно строили социальные объекты в селах, например, в Кашарском районе бизнесмены открыли Ледовую арену. Теперь по похожему проекту сейчас возводят ледовый дворец в Мясниковском районе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДонские аграрии собрали более 511 тысяч тонн зерна нового урожаяПолевые работы прошли на территории 25-ти районов донского региона (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.