По возвращении снежной зимы в донскую столицу, вернулись и огромные заторы на дорогах. Город еще не оправился после закрытия моста на улице Малиновского, а тут возникла следующая проблема. Количество заторов по городу неуклонно растет. Из-за погодных условий в пробках стали не только те улицы, которые были назначены объездными, но и центральные улицы Ростова.Так автомобилисты застряли на улицах Нансена, Большой Садовой, Красноармейской и Варфоломеева, а также на проспектах Ворошиловском, Буденновском, Ленина, Михаила Нагибина и Соколова. Уже стали традиционными заторы на Вавилова, а вместе с ними на Малиновского и Доватора. Из-за загруженности Вавилова встал почти весь Северный микрорайон, а именно - Королева, Особенная, Космонавтов и Орбитальная.Скованы пробками оказались и следующие улицы - Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Киргизская, Щербакова и Менжинского, а также переулки Днепровский и Беломорский. Со стороны Западного микрорайона стоят: Портовая, Всесоюзная, Стачки, 2-я Краснодарская и Привокзальная.Загруженность на дорогах в данный момент составляет 7 баллов, но продолжает расти.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнежный день: какая погода ждет ростовчан 15 января.Легкий ветерок не помешает горожанам.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!