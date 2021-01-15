Футболисты главного ростовского клуба после новогодних каникул провели первую официальную тренировку в 2021 году. Сборы проходят в Испании в городе Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов».Согласно плану, команда проведет несколько товарищеских встреч до 18 февраля.- Первый матч с участием «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против ФК «Ахмат» в рамках Бетсити Кубка России, - рассказали в пресс-службе донского клуба.После этого пройдет встреча между «Ростовом» и питерским «Зенитом». Последний матч между клубами состоялся в августе минувшего года. Тогда ростовчане проиграли. В течение матча пытались забить гол, но соперники оказались сильнее. Мячи прилетели в ворота желто-синих от Сердара Азмуна и Деяна Ловрена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС кем сыграет ФК «Ростов» после каникул: публикуем расписание матчей 2021Рассказываем, с кем сыграет ФК «Ростов» в четырех турах 2021 (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!