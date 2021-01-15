Ростовские власти посоветовали пенсионерам в ближайшие дни не выходить на улицу без необходимости. А если без прогулок и выходов в магазин не обойтись, в мэрии рекомендовали обзавестись тростью с нескользкой резиновой набойкой.Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погодных условий в ближайшие три дня – с 15 по 18 января. Дороги и улицы Ростова-на-Дону могут стать опасными для автомобилистов и пешеходов из-за снежного наката.В региональном МЧС рассказали, что скорость ветра временами может достигать 15-18 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев, заносы на дорогах и увеличение числа аварий.Ростовчанам посоветовали на время отказаться от поездок на дальние расстояния. Во время непогоды водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам нужно быть предельно внимательными и носить одежду со светоотражающими элементами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области: два человека погибли, двое пострадалиРегион накрыл сильный снегопад (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!