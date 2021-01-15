Знаменитая пловчиха дончанка Юлия Ефимова может гордиться не только своими спортивными достижениями, но и прекрасной внешностью. Поклонники постоянно оставляют под фотографиями девушки восторженные комментарии. Сейчас спортсменка находится в Калифорнии. Судя по ее аккаунту в «Инстаграме», девушка часто гуляет.С одной из таких прогулок Юлия выложила фотографию в сеть. На снимке девушка запечатлена на набережной на фоне заката. На Юлии – короткий спортивный топ и леггинсы.- Всем ярких и позитивных выходных, - подписала фото девушка.Поклонники бурно отреагировали на этот пост.- Не стыдно быть такой сногсшибательной и сверхсексуальной? - написал один из них.Другой лаконично отметил, что девушка прекрасна.За несколько часов пост набрал десятки лайков и не меньше восхищенных комментариев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как шелковый халатик помогает спрятаться от поклонников, рассказала \\"Мисс Россия\\"Виктория Лопырева раскрыла секреты маскировки (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.