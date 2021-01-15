Очаровательная блондинка, модель, обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева активно ведет свой блог в «Инстаграм». Девушка практически ежедневно выкладывает посты, в которых рассказывает о своей жизни.Сейчас Виктория отдыхает в Майями. Отметим, что до этого она нежилась на Мальдийских островах, перед которыми побывала в Турции.Виктория опубликовала снимок, сделанный на пляже около Атлантического океана. К нему она написала короткий шутливый пост про искусство маскировки на пляже.Судя по всему, Виктория намекала на свой лук. На девушке – шелковый халат яркой леопардовой расцветки и солнцезащитные очки.Пост собрал множество «лайков» и комментариев. Подписчики Виктории написали в комментариях о том, что блондинка, как всегда, на высоте.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в купальнике. Внешний вид красотки вызвал зависть в Сети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФутболист \\"Ростова\\" Павел Мамаев перенес операциюСпортсмену предстоит пройти курс восстановления (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/online/news/4114786/