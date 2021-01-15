В гарнизонах Южного военного округа начали готовиться к возможному устранению последствии ЧС.Для этого проверили дежурные силы и средства, которые были созданы специально для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. В случае их возникновения к работе приступят около десяти тысяч военных и более одной тысячи единиц инженерной техники. А также, более 20 расчетных комплексов с беспилотниками уже готовы к выполнению поисковых задач.- Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.В штабе округа мониторится ситуация и ведется анализ поступающей информации для оперативного реагирования на ЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз.Рассказываем, в какие дни в донской столице пройдут осадки.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!