Закрытие моста на Малиновского негативно отразилась на ситуации с движением по дорогам Ростова-на-Дону. Так, в впервые дни рабочей недели город «встал» в пробках. Однако, по словам заместителя главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константину Солонскому , путепровод находился в аварийном состоянии и давно являлся причиной многокилометровых пробок. Другого выходе, кроме как закрывать мост, не было.Однако некоторые водители умудрялись проезжать по нему, несмотря на запрет и аварийное состояние.По словам Константина Солонского, проезд был оставлен подрядчиком для жителей садоводческих товариществ. Однако из-за водителей, которые нарушают введенные ограничения, мостостроители вынуждены перекрыть въезды, находящиеся в границах ул.Факельная-Типографская. Также будет ужесточен контроль со стороны ГИБДД.- Сейчас ситуация на дорогах в этих направлениях изменилась в лучшую сторону, - подчеркнул заместитель главы Администрации города.Также, по словам Солонского, объект будет сдан к декабрю этого года, а к июлю откроют движение по правому путепроводу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мост на Малиновского смогут открыть для движения уже летомВласти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства (подробнее)