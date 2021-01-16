В Ростове-на-Дону в понедельник, 18 января, начнут делать прививки от ковида всем желающим. До этого провакцинировали учителей, врачей, сотрудников Роспотребнадзора.Прививку делают бесплатно. Но если человек за две недели до вакцинации контактировал с болеющим коронавирусом, то придется делать тест на ковид за свой счет. И если он будет отрицательным, то тогда можно смело идти на прививку.Отметим, что провакцинироваться могут не все. Так, не допускаются к процедуре лица младше 18 лет, беременные и женщины, находящиеся на грудном вскармливании.К противопоказаниям относятся острые аллергические реакции. Не допустят до вакцинации и тех, кто болеет инфекционными и неинфекционными заболеваниями.Перед тем, как делать прививку, врач должен тщательно осмотреть пациента, - измерить давление и температуру. После прививки еще полчаса человек будет под наблюдением медика.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Острый миокардит, внезапная смерть: ростовские специалисты назвали осложнения после вакцины от коронавируса, которые будут расследоватьВскоре на Дону начнется массовая вакцинация от коронавируса (подробнее)