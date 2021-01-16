Известная российская пловчиха родом из донского города Волгодонск Юлия Ефимова опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» снимок с «самым красивым мальчиком на земле». И это – не представитель сильного пола, а милый щенок по кличке Джаспер.Юлия пояснила, что животное – породистое.- Это помски – смесь хаски и шпица, - написала спортсменка.Также она отметила, считает Джаспера новым членом семьи. Судя по комментариям к посту, щенка девушке подарили на Новый Год.Подписчики Юлии Ефимовой живо отреагировали на публикацию в социальной сети. Фолловеры сошлись во мнении, что и Юлия, и ее питомец – очаровательны.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что Юлия Ефимова взбудоражила поклонников фотографией с красивым мужчиной в обнимку. Фолловеры предположили, что рядом с ней - жених.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Может, это любовь?»: Юлия Ефимова взбудоражила поклонников фотографией с красивым мужчиной в обнимкуФолловеры гадают, кто рядом с ней, - друг или жених (подробнее).