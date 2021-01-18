В Ростовской области в течение суток дорогу чистили более 500 снегоуборочных машин. Техника убирала снег на трассах донского региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.- На дорогах Ростовской области последствия неблагоприятных погодных явлений устраняли 525 единиц техники. Израсходовано 10 тысяч 413 тонн противогололёдных материалов, - уточнили власти.Работы по расчистке снега вели сь на федеральных трассах М-4 «Дон», А-135, А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, А-270 М-4 «Дон» - Новошахтинск - граница с Украиной и А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной. Стоит отметить, что движение по автодорогам не прекращалось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые снежные заносы ожидают ростовчан 18 января.Атмосферное давление будет расти с невероятной скоростью.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!