На трассе «Волгодонск-Зимовники» произошло ДТП. Водитель «КамАЗа» не справился с управлением, столкнулся с дорожным ограждением, а после вылетел за пределы дороги в сугроб.Управлявший грузовиком дончанин оказался заложником снежной ловушки. Многочисленные попытки выехать на дорогу самостоятельно не увенчались успехом. К счастью, мимо проезжали автоинспекторы, которые патрулировали трассу.В областном УГИБДД рассказали, что старший лейтенант полиции Александр Варюта, а также лейтенанты полиции Сергей Сидорович и Игорь Скрипка вызвали спецтехнику, чтобы вытащить грузовик на дорогу. Специалисты ведомства сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасное движение автомобилей по дороге.«КамАЗ» с помощью специального оборудования перетащили на дорогу. Водитель грузовика от всей души поблагодарил автоинспекторов и продолжил движение по маршруту.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовчане попросили сделать въезд с Малиновского в микрорайон ЛевенцовскийПо мнению местных жителей, лучше задуматься над этим уже сейчас (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!