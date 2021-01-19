На территории донского региона началась массовая вакцинация населения. Медики получили более 13 с половиной тысяч доз препарата «Спутник V» «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Сейчас медики оборудуют 83 прививочных кабинета, где дончане смогут сделать прививку против COVID-19.Власти заявляют, что выполнили обучение персонала и обеспечили прививочные кабинеты холодильным оборудованием.- Мы отрабатываем возможность работы и передвижных пунктов вакцинации, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Для удобства жителей Дона запущена система записи людей на прививку через портал госуслуг. Но пока эта функция работает в тестовом режиме. В течение ближайших трех дней электронная запись будет налажена, пояснили в правительстве.Напомним, в поликлиники Ростова-на-Дону накануне нахлынуло множество желающих получить вакцину. Первые прививки жителям донской столицы уже сделаны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!