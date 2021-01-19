В донской столице уже второй день устраняют последствия снегопада, который был в воскресенье, 17 января. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, идет продолжается активная работа по уборке снега. В ней ежедневно задействованы 500 человек и 200 снегоуборочных машин.Благодаря брошенным силам из донской столицы вывезли за два дня 15 тысяч тонн снега.При этом особое внимание уделено очистке подходов к социально значимым объектам, переходам, подходам к остановкам общественного транспорта, заявляют в мэрии.- За период с 17 по 19 января израсходовано более 1,5 тысяч тонн реагентов и пескопасты, - сообщили в пресс-службе городской администрации.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что многих ростовчан в крещенскую ночь не испугал ни мороз, ни коронавирус. Многие, по традиции, пошли купаться в купелях в ночь с 18 на 19 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дети ждут каждую зиму: скульптуры из снега лепит пожарный из НовочеркасскаСергей Шельпов уже девять лет украшает город фигурами сказочных персонажей и животных (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.