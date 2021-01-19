Верующие отправились на крещенские купания минувшей ночью, несмотря на ограничения властей, связанные с пандемией коронавируса.Сотни ростовчан пришли на привычные места купания. Многие люди оказались не готовы к тому, что батюшки не освящали воду на местах, как это было все предыдущие годы. Горожане ждали священнослужителей, а когда узнавали, что из-за пандемии коронавируса церемония проходит исключительно в храмах, то шли туда. Впрочем, некоторые жители донской столицы не испугались крещенских морозов, температура воздуха в городе ночью снизилась до минус 14, и окунулись в водоемы.Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, ростовчане на время забыли об опасности заразиться коронавирусом. Горожане в очереди на купание не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски.Напомним, православные верят, что в ночь с 18 на 19 января вода становится святой. Считается, что процедура погружения в воду в это время положительно влияет на состояние здоровья и укрепляет дух.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Рискнуть во славу Божию»: Как правильно отметить КрещениеО празднике и традициях говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.