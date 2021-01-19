В донской столице дом Сариевых, расположенный в самом центре города, во время аукциона купили предприниматели.Большую часть здания выкупил таганрожец Вазген Сарибекян. Он потратил более 22,1 миллиона рублей на приобретение помещений, расположенных с 1 по 4 этаж. Ростовский бизнесмен Николай Лютов выкупил площади на 4-6 этажах за 4,3 миллиона рублей, об этом сообщает 1rnd.ru.Это не первая попытка продать историческое аварийное здание. Сейчас предприниматели в сумме потратили 26,4 миллиона рублей, что гораздо меньше, чем готов был заплатить победитель предыдущих торгов Гарри Геворкян. Известный бизнесмен одним махом приобрел все помещения за 62 миллиона рублей для развития своего бизнеса, но затем отказался от сделки.Согласно условиям покупки, собственники должны провести экспертизу состояния здания и составить план реставрации. На обновленном фасаде Дома Сариевых должны появиться таблички с информацией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовский бизнесмен \\"кинул\\" партнеров почти на 30 млн рублейЕму грозит длительное лишение свободы (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!