Во вторник, 19 января в одном из городских пабликов появился возмущенный пост о катании на санках в Змиевской балке.- Просто хочу напомнить, что Змиевская балка - место памяти, а не парк развлечений. Не надо водить туда детей кататься на санках. Лучше сводите их в музей или просто расскажите историю места. Покажите фильм, прочитайте учебник. А горок в Ростове и так полно. Если нельзя жарить шашлык на Вечном огне, и все с этим согласны, то почему кататься в Змиевской балке – можно, - поделился мнением автор поста.Это сообщение вызвало массу комментариев. Многие согласились с тем, что мемориальный комплекс – не самое лучшее место для развлечений. Но нашлись и те, кто не увидел в катаниях на санках ничего криминального:- Просто хочу напомнить, что с тех событий прошло уже 80 лет. Не надо нас заставлять скорбеть весь остаток времен. Люди, которые тогда за страну умирали, или стали жертвами палачей, себе представляли светлое будущее совсем не таким, какое оно есть сейчас. И память этих людей вы, моралисты, оскорбляете не тем, что дети на санках там катаются, а тем, что предали идеалы их. Они бы в гробу перевернулись, узнав, что пенсионерам воровать приходится, чтоб выжить, или что чиновник вас задавит на авто и уйдет от ответственности, - написал житель донской столицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последствия метели в Ростове-на-Дону: из города вывезли 15 тысяч тонн снегаКаждый день на улицах работают 200 снегоуборочных машин (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.