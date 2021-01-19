В донском регионе по неизвестной причине вспыхнул частный дом.Инцидент произошел в понедельник, 18 января, около восьми часов утра в хуторе Персиановский Октябрьского района. На улице Мира загорелся частный дом, огонь и черные клубы дыма заметили соседи, они-то и вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 90 квадратных метров. Локализовать возгорание спасателям удалось к 8:27, а к половине девятого утра огонь был полностью потушен. Когда пожарным удалось войти в дом, там они обнаружили обгоревшее тело 79-летней пенсионерки. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС 16 человек личного состава, четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области из-за новогодней гирлянды загорелся частный дом, едва успели спасти девушку.По факту проводится проверка.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!