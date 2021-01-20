Несколько сайтов с препаратом для абортов заблокировали в Ростовской области

Женщинам продавали опасные препараты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время мониторинга сайтов в сети специалисты Росздравнадзора обнаружили интернет-порталы, которые предлагали женщинам купить препарат для искусственного прерывания беременности. Об этом сообщает региональное отделение надзорного ведомства.

При проверке оказалось, что вещество запрещено продавать в Российской Федерации. Употребление такого препарата грозит покупателям серьезными проблемами со здоровьем и даже опасно для жизни. Без назначения врача самовольно использовать препараты, способствующие прерыванию беременности, запрещено.

В региональном отделении Росздравнадзора отметили, что за четыре дня специалисты заблокировали 12 сайтов, которые занимались продажей незарегистрированных лекарств.

Жителям Ростовской области рекомендуют проверять наличие регистрации препарата. Узнать эту информацию можно на портале государственного реестра лекарственных средств минздрава России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские медики сообщили о старте массовой вакцинации против коронавируса

Первые прививки жителям донской столицы уже сделаны (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!