В Ростовский области пропала рыжеволосая 49-летняя женщина

Ирина Викторовна Иванова (Коломейцева) пропала 17 января. Фото: "ЛизаАлерт Юг"

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт - Юг" начали поиски жительницы Новошахтинска. В последний раз 49-летнюю Ирину Викторовну Иванову (Коломейцеву) видели в полдень 17 января. Женщина вышла из дома и пропала.

Родственники пропавшей бьют тревогу. Женщина уже четвертый день не отвечает на телефонные звонки, а также сообщения, которые близкие люди отправляют на мобильный и в социальные сети. Такое поведение нетипично для Ирины Коломейцевой, поэтому родственники крайне обеспокоены.

В день исчезновения женщина была одета в бежевый длинный пуховик.

Пропавшая выглядит на свой возраст, ее рост 168 сантиметров, она стройного телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, глаза карие.

Поисковики "Лиза Алерт - Юг" отмечают, что женщина может находиться в любом населенном пункте Ростовской области.

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