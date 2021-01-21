Кража по знакомству: в Ростове мужчина обокрал дом состоятельной приятельницы

Мужчина бездумно тратил украденные деньги по своему усмотрению Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

53-летний ранее судимый житель Орловского района Ростовской области придумал хитрый, как ему казалось, план обогащения в один миг. Мужчина решил обокрасть свою состоятельную знакомую и потратить деньги на свои нужды.

Дончанин знал, где у хозяйки дома лежит ключ. Зайдя в дом в то время, когда хозяйка отлучилась, он принялся сгребать ценности в сумку. Мужчина забрал деньги и ювелирные украшения. После этого подозреваемый сдал ценности в ломбард.

Когда собственница вернулась домой, то была неприятно удивлена внезапному исчезновению вещей. Женщина пошла в ближайшее отделение полиции, где написала заявления. Эксперты подсчитали, что из-за действий преступника потерпевшая лишилась 225 тысяч рублей.

В региональном ГУ МВД отметили, что подозреваемый заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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