Ростовчан предупредили о новом ухудшении погоды

В донской столице ожидаются туман и гололедица Фото: "КП" Архив

В донской столице снова ухудшится погода. Да, в этот раз обойдется без лютых морозов и вызывающих потопы дождей, но тоже придется нелегко.

Теперь сложности возникнут не только у пешеходов, но и у автомобилистов, поскольку по утрам и вечерам 22, 23 и 24 января ожидается туман и сильный гололед. Об этом предупредили в управлении ГО и ЧС донской столицы.

Владельцам авто посоветовали тщательно соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию на дороге, чтобы избежать большого количества аварий. Парковать машину лучше всего на специально оборудованных стоянках, чтобы она не мешала работе общественного транспорта и дорожной техники.

Также водителям не стоит забывать и о противотуманных фарах. Это сильно облегчит жизнь другим участникам движения, потому что тогда автомобили станут заметнее друг для друга на дороге.

Необходимо быть аккуратными и пешеходам - переходить дорогу только в положенных местах и обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы.

- Действия каждого участника дорожного движения, в том числе пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны! - напомнили в городском управлении ГО и ЧС.

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