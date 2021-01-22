Ростовчан предупредили о новом ухудшении погоды

В донской столице ожидаются туман и гололедица
Фото: "КП" Архив
В донской столице снова ухудшится погода. Да, в этот раз обойдется без лютых морозов и вызывающих потопы дождей, но тоже придется нелегко.
Теперь сложности возникнут не только у пешеходов, но и у автомобилистов, поскольку по утрам и вечерам 22, 23 и 24 января ожидается туман и сильный гололед. Об этом предупредили в управлении ГО и ЧС донской столицы.
Владельцам авто посоветовали тщательно соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию на дороге, чтобы избежать большого количества аварий. Парковать машину лучше всего на специально оборудованных стоянках, чтобы она не мешала работе общественного транспорта и дорожной техники.
Также водителям не стоит забывать и о противотуманных фарах. Это сильно облегчит жизнь другим участникам движения, потому что тогда автомобили станут заметнее друг для друга на дороге.
Необходимо быть аккуратными и пешеходам - переходить дорогу только в положенных местах и обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы.
- Действия каждого участника дорожного движения, в том числе пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны! - напомнили в городском управлении ГО и ЧС.
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