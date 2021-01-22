Ростовчанка расплачивалась найденной картой и оказалась в полиции

Подозреваемая выдавала чужую карту за свою Фото: Михаил ФРОЛОВ

На жительницу Ростова неожиданно «свалилось» богатство. Во время прогулки по Батайску она нашла чужую банковскую карту и похитила с нее крупную сумму, рассчитываясь за продукты, товары и услуги.

Позже в полицию обратилась владелица карты. Она рассказала о том, что с ее личного счета происходят бесконтрольные списания денег. Пострадавшая сказала, что, судя по всему, кто-то активно расплачивается ее картой в разных магазинах. Такой вывод владелица сделала, изучив сообщения о списаниях. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Сотрудникам регионального ГУ МВД удалось выйти на подозреваемую. В отношении ростовчанки полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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