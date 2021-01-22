Когда начинает действовать прививка от коронавируса, рассказали донские власти

Людей прививают препаратом «Спутник V». Фото: ИВАНОВА Диана

В донском минздраве рассказали, когда начинает вырабатываться иммунитет после прививки от коронавируса. О деталях рассказал глава ведомства Юрий Кобзев на брифинге 22 января.

После первой прививки риск заразиться сохраняется, поэтому нужно соблюдать меры безопасности. Поскольку вакцина двухкомпонентная, через 21 день человеку снова вводят препарат.

— Через 42 дня после первичного ввода вакцины начинает нарастать уровень иммунитета — появляются те самые иммуноглобулины G, — пояснил Юрия Кобзев.

В Ростовской области массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Людей прививают препаратом «Спутник V». Как сообщили в донском минздраве, первую инъекцию уже сделали 3 305 жителям.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирусом заразился 391 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 60 269. В настоящее время в стационарах находятся на лечении 2 792 зараженных, 255 из них — в тяжелом состоянии.

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