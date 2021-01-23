Раненого лебедя спас житель Ростовской области

В Ростовской области местный житель спас лебедя. Фото: соцсети - "Ростов Главный"

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области в заснеженном дворе местного жителя оказалась диковинная птица.

Прямо с небес к нему на подворье рухнул белоснежный лебедь. Крыло птицы было окровавлено. У него уже совершенно не было сил лететь дальше. Неравнодушный дончанин незамедлительно отвез раненого лебедя в ветеринарную клинику. Там медики оказали птице всю необходимую помощь и сейчас он довольно успешно проходит реабилитацию.

Но до возвращения в естественную среду для обитания еще довольно далеко. Сейчас лебедю пытаются найти временный приют. Выбор достаточно небольшой - зоопарк или питомник.

Есть предположение, что лебедь пострадал от рук недобросовестного охотника.

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