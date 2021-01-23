Ни мучного, ни сладкого: диета ФК "Ростов" на сборах в Испании

О питании команды на сборах рассказал голкипер Егор Бабурин. Фото: ФК "Ростов"

Голкипер "Ростова" Егор Бабурин показал, как питается команда во время зимних сборов в Испании.

Рацион у футболистов достаточно богатый. Но каждое утро, еще до завтрака, необходимо пройти процедуру взвешивания. Спортсменам приходится придерживаться определенной диеты, особенно тем, кто имеет лишние килограммы. В рацион не включено ни мучное, ни сладкое. На завтрак ростовчане, например, могут сделать выбор между кашей и яичницей. Можно добавить бутербродик с ветчиной и сыром и ароматный кофе.

Обед в видеозапись не попал, остается лишь догадываться, какие деликатесы предлагают желто-синим во второй прием пиши. А вот после тренировки футболистам выпала возможность самим сформировать для себя питательный салат. В него могли войти яйца, авокадо, сыр, руккола и многое другое. Основным блюдом могли стать жареные кабачки или помидоры и рыба.

С таким рационом очень сложно набрать лишние килограммы. Он очень питательный и насыщенный достаточным количеством калорий, поэтому вряд ли футболисты в тайне питаются чем-то запрещенным. Со сборов команда должна вернуться в отличной форме и начать забивать с новой силой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни минуты без футбола: как развлекаются игроки ФК "Ростов" вне тренировок на сборах.

О любимом времяпрепровождении рассказал голкипер Егор Бабурин.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!