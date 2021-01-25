Число прививочных кабинетов выросло в Ростове-на-Дону

Перед прививкой нужно пройти осмотр у врача. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону число прививочных кабинетов увеличили в полтора раза. Об этом сообщает администрация донской столицы.

— Нами было принято решение об открытии дополнительных кабинетов вакцинации. На 25 января их уже - 29. В случае потребности или необходимости, количество кабинетов будет увеличено, — говорится в сообщении.

Как пояснили в мэрии, на данный момент в медучреждения поступило 4086 заявок на вакцинацию. Перед прививкой жителям нужно пройти специальный медицинский осмотр. Медик определит, есть ли у человека противопоказания к вакцинации. Пациентов заранее информируют о дате и месте такого обследования.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Ростовской области 18 января. Тогда в донской столице работало 18 прививочных кабинетов.

Ранее в минздраве Ростовской области рассказали о противопоказаниях к вакцинации.

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