Заботливые ростовчане согрели замерзшего сантехника

В Ростове утеплили статую сантехника. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице о бронзовой статуе сантехника позаботились неравнодушные ростовчане.

На днях горожане посчитали, что, наверное, ему холодно стоять на улице в морозный день в летнем одеянии. Но так как вязать ему свитер или приобретать куртку не было ни времени, ни денег, местные жители решили снабдить его настоящей русской шапкой-ушанкой.

В таком виде статую запечатлел один из прохожих. Он поделился снимками в одном из городских пабликов в соцсети.

- Ростовчане добрые, кто-то поделился шапкой с сантехником, чтобы тот не мерз, - написал автор поста.

В комментариях не обошлось без юмора.

«То ключ сопрут, то шапку наденут», «Батарею надо включить, теплее будет», - написали ростовчане.

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Но снимок был сделан пять лет назад.

АЛЛО!

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