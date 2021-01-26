Когда в Ростове снимут коронавирусные ограничения, рассказал донской губернатор

Губернатор Ростовской области ответил на вопросы об ограничениях. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня, 26 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев в время ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов об ограничениях, вызванных пандемией коронавируса.

По словам Голубева, местное правительство обсуждает сейчас несколько вариантов постепенного снятия ограничений:

- Например, театральная общественность попросила открыть кассы для приобретения билетов. Мы посоветовались, это возможно, соответствующий документ будет принят, - отметил глава областного правительства.

Голубев добавил, что с таким же предложением к властям обращались и представители общепита. Бизнесмены попросили продлить время работы заведений до полуночи.

- Это тоже возможно. Думаю, что в ближайшем документе такое решение состоится, - пояснил губернатор.

Кроме того, жители региона обращались с чиновникам с предложением снять некоторые ограничения в сфере ЖКХ. Глава региона отметил, что сейчас над этим вопросом работает профильное министерство.

- Это постоянная работа, которая возможна только при условии соблюдения всех санитарных норм. Конечно, самой важной является возможность создать условия для бизнеса и других структур. Если тенденция, которая сложилась сейчас, будет иметь продолжение, то будут соответствующие шаги, - прокомментировал руководитель областного правительства.