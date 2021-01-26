"Это я не восприму и не приемлю": несанкционированный митинг в Ростове прокомментировал губернатор Василий Голубев

Вопрос о митинге губернатору задали на ежегодной пресс-конференции. ФОТО: пресс-служба Ростовской области.

Сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубева коснулся темы прошедшего в Ростове-на-Дону несанкционированного митинга.

- Все мы основательно задумываемся, когда на площадь выходят люди, и когда среди них есть молодежь и дети. Я уверен, что с молодыми людьми надо разговаривать как с партнерами. Совершенно не приемлю, когда детей от 9 до 12 лет зовут, чтобы они оказались в толпе, - высказал свое мнение глава региона.

Он добавил, что митинги были несанкционироваными. Работа правоохранительных органов губернатору показалась корректной.

- Да, в Ростове-на-Дону были задержаны порядка 75 человек. С ним были проведены профилактические беседы. Но те, кто нарушал закон, кто создавал сложные ситуации, наверное, к таким людям будут применять меры административного воздействия, - отметил губернатор.

Ответил губернатор и на вопрос об обвинениях и расследования одного из инициаторов митинга – оппозиционера и блогера Алексея Навального.

- Боятся нужно только правды. Президент очень отчетливо сказал об этом дворце (речь идет о документальном фильме, опубликованном в соцсетях, – прим. ред.). Мне кажется, что это ни в коем случае нельзя однозначно доверять человеку, который работает на разрушение, - прокомментировал глава региона.

- Мне кажется, когда нас призывают выйти на площади, на улицы нашей страны, находясь за ее пределами, это очень сомнительная история. Сегодня пресса имеет достаточно возможностей выражать мнения и интересы большего количества людей, в том числе, разных взглядов, - твердо сказал губернатор.

- Поэтому я ни в кое случае никогда не соглашусь с тем, что меня будут учить, находясь в Европе или за океаном. Это я не восприму и не приемлю. Людям нужно объяснять и рассказывать. Это задача всех нас.

Тем не менее, губернатор подчеркнул, что считает вопросы, о которых говорят молодые люди, важными и требующими внимания властей.