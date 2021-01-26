Когда построят обход Аксая, рассказал Василий Голубев

Вопрос о транспортном кольце прозвучал на ежегодной пресс-конференции. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции сообщил о проекте Ростовского транспортного кольца. Василий Голубев сообщил, что сейчас минтранс работает над проектом «Западная хорда». Проектную работу должны завершить в 2022 году. А вот строительство обхода Аксая, который составляет основу РТК, будет завершен в 2023 году.

Также Василий Голубев пояснил, что автобусы и другой общественный транспорт, скорее всего, смогут двигаться по мосту на улице Малиновского в апреле 2021 года, рассказал на ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор пояснил, отвечая на вопросы журналистов, что в областном правительстве и мэрии Ростова не видели альтернатив закрытию моста.

– У нас отсутствует альтернативный вариант. И подавляющее число людей это знают. В соцсетях это говорят. Железная дорога является основным препятствием, – отметил губернатор.

В первом квартале 2021 года, по его словам, компании-подрядчики должны убрать все объекты, которые мешают строительству моста и подъездов. В том числе, речь идет о переносе электрических сетей.