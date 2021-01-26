Что построят на месте старого аэропорта в Ростове, рассказал Василий Голубев

Губернатор пояснил, каким образом изменится территория вдоль проспекта Шолохова. ФОТО: пресс-служба Ростовской области.

Сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о возможной судьбе здания старого аэропорта донской столицы и части территории вокруг аэровокзала.

- Есть идея создания главного автовокзала на месте старого аэропорта. Те, кто едет из любой точки области выезжает через Шолохова. И попасть из этого места в любое место региона тоже возможно, - сказал Василий Юрьевич.

По его словам, реализация грандиозного плана требует кропотливой работы над транспортной системой.

- Если с железнодорожниками мы отработаем продление и развитие городской электрички, то в местах пересечения этих дорогах будут пересадочные пункты. Это означает, что мы сохраняем центральный пересадочный пункт на главном вокзале, - добавил глава региона.

Голубев отметил, что старый автовокзал давно себя изжил и его необходимо перемещать на новую территорию.