«Состояние – удовлетворительное»: В Ростове прививку от коронавируса сделали главврачи

В регионе стартовала массовая вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовские врачи продолжают прививаться от коронавируса, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в поликлинике горбольницы №6 проходит уже второй этап вакцинации. Вакцинацию прошли главврачи горбольницы №6 Николай Кочубейник и городской поликлиники №14 Игорь Гайнутдинов, а также заместитель начальника городского управления здравоохранения Елена Теплякова.

- Работа по вакцинации во всех действующих пунктах ведется без сбоев. Подготовлены специальные кабинеты, где граждан ждет предварительный осмотр. На территории поликлинического отделения горбольницы №6 развернуто три прививочных кабинета. Для хранения вакцины в медучреждении установлено специальное холодильное оборудование, - рассказала Елена Теплякова.

Каждый из привитых медиков подчеркнул, что по прошествии 21 дня с момента первой прививки их состояние удовлетворительное.

Напомним, в Ростовской области 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе на сегодняшний день прививки сделали 5 тысяч человек.

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