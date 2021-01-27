В Таганроге при пожаре погиб человек

ЧП произошло в бесхозном строении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале недели в городе Таганроге произошел пожар, в котором погиб человек. Известно, что трагедия случилась в начале рабочей недели ближе к вечеру — в 23:27 на улице Нижняя линия.

- Возгорание случилось в бесхозном строении, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Уже через 13 минут огнеборацам удалось локализовать возгорание, еще через пять — полностью ликвидировать

В ведомстве сообщили об одном погибшем. По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, страшная авария произошла поздно ночью накануне, 26 января, в городе Ростове. Там водитель иномарки насмерть сбила пешехода, который переходил дорогу по «зебре».