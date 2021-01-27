Почти 200 нарушителей масочного режима нашли в общественном транспорте Ростова

Практически ежедневно водителей и пассажиров городского транспорта проверяют на наличие масок. Фото: пресс-сслужба городской администрации

В Ростове-на-Дону уже больше полугода действует масочный режим. Инспекции практически ежедневно проверяют, как его соблюдают в общественном транспорте. Так, на минувшей неделе мониторинговые группы выполнили почти три с половиной тысяч проверок.

- По итогам рейдов было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях. Все они – в отношении пассажиров. Нарушений масочного режима водителями на прошедшей неделе не выявлено, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" говорила о том, что в городе, возможно, в скором времени снимут некоторые ограничения. Так, вероятно, откроют театральные кассы. Не исключено, что продлят работу баров, ночных клубов, кафе и ресторанов. В частности, речь идет о том, что эти заведения будут закрываться в 12 ночи, а не в десять вечера, как это происходит сейчас. Об этом во время пресс-конференции рассказал губернатор Василий Голубев.

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