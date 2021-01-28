Контрабандисты пытались провезти одежду и дать взятку в Ростовской области

Контрабандный товар пытались ввезти в Ростовскую область. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

В Ростовской области предотвратили ввоз контрабандного товара через границу. Как рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области, таможенники на международном автомобильном пункте пропуска в Гукове обнаружили у пересекающих границу мужчин контрабандный товар на сумму один миллион рублей. Женская и мужская одежда была упакована в семь тюков и коробку. При этом задекларирован товар не был.

Оперативники, обнаружив отсутствие всех необходимых документов, начали изымать товар. А контрабандисты, в свою очередь, попытались решить этот вопрос с помощью взятки. Они намекнули, что могут заплатить 15 тысяч рублей.

О том, что им предложили деньги, оперативники сразу же сообщили руководству.

И в отношении контрабандистов, помимо возбуждения дела об административном правонарушении за контрабанду, возбудили дело по уголовной статье «Дача взятки».

В рамках этой статьи, если дело дойдет до суда, мужчинам грозит штраф до полутора миллионов рублей.

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