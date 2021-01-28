На Дону любовники устроили мужчине пытки из-за восьми тысяч рублей

Подозреваемых в убийстве задержали на Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любовники из Таганрога решили поживиться за чужой счет. Под надуманным предлогом они напросились в гости к 39-летнему знакомому и начали требовать с него деньги. После того, как хозяин домовладения отказался отдавать свои кровные, гражданские супруги накинулись на мужчину с кулаками.

Жертву избивали долго и жестоко - ногами и руками по голове. В перерывах между побоями 40-летий мужчина и 39-летняя женщина требовали от приятеля отдать им банковскую карту и пин-код к ней.

После того, как потерпевший выполнил это требование, истязания продолжились. Мужчину уже били различными бытовыми и строительными предметами, а затем начали ранить ножом.

От полученных травм он скончался. После этого подозреваемые скрылись вместе с картой убитого. Как выяснилось, на счету было всего восемь тысяч рублей.

Вскоре злоумышленников задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и по статье «Похищение личного документа».

- Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, - прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 20 лет.

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