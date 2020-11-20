В Ростове трое бизнесменов пойдут под суд за мошенничество

В Ростове осудят трех бизнесменов, не убравших снег в прошлом году Фото: "КП" Архив

В донской столице перед судом предстанут двое экс-директоров ростовских предприятий и индивидуальный предприниматель по обвинению в мошенничестве.

Следователи выяснили, что бывший директор муниципального казенного учреждения «УЖКХ Кировского района», бывший директор муниципального унитарного предприятия «БКР Кировского района» и индивидуальный предприниматель, сговорились при заключении контрактов на уборку снега в январе 2019 года с территории района. Они договорились, что никто из них свои обязательства исполнять не будет и путем обмана похитили из бюджета более 1,4 миллиона рублей. Каждый из них распорядился долей по своему усмотрению.

- Бывший директор муниципального казенного учреждения также обвиняется в совершении служебного подлога. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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