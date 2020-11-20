Ростовчанин осужден за разбойное нападение на подростков

В Ростове осудили подозреваемого в разбое горожанина Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ворошиловском районе Ростова осудили подозреваемого в разбое местного жителя.

В ходе следствия стало известно, что 23-летний горожанин еще 3 ноября, прогуливаясь по проспекту Королева, подошел к двум подросткам и стал угрожать им ножом, требуя отдать деньги. Но никаких денежных средств у школьников не оказалось, поэтому злоумышленник не нашел ничего лучше, чем похитить у одного из них электронную сигарету. А затем просто скрылся с места преступления.

Позже его поймали и выдвинули обвинение по статье 162 УК РФ "Разбой".

- В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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