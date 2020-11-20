В Ростове местный житель стрелял в голову своему приятелю из-за невозврата долга

В Ростове осудили мужчину за покушение на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице осудили местного жителя за покушение на своего приятеля.

Следствие выяснило, что некий Э. Нанаджанов в марте 2019 года не получил возврат долга от своего приятеля. В связи с этим он принял решение с ним расквитаться. Для этого он приобрел огнестрельное оружие, которое было переделано из газового пистолета. После этого он направился к дому должника и стал его поджидать.

Как только Нанаджанов приметил свою жертву, то несколько раз выстрелил с прицелом ему в голову. Но потерпевшего спасла моментальная реакция - он успел пригнуться и просвистевшая пуля попала в руку. Подсудимый попытался поймать должника вручную, но не смог, тот стал сопротивляться и скрылся с места преступления.

Нанаджанова задержали и предъявили ему обвинение сразу по двум статьям 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия" и 105 УК РФ "Покушение на убийство".

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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