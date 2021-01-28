На Дону спасли утопающего рыбака, выпавшего из лодки

Спасатели еще полкилометра несли рыбака на носилках. Фото: предоставлено департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области

В Волгодонске днем, 28 января, произошло ЧП на воде. На середине Дона из резиновой лодки выпал мужчина. Очевидцы сразу же позвонили в экстренные службы. Ситуацию усложняло то, что часть реки сейчас покрыта льдом.

Как рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов, на место оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах. Параллельно с ними приехала скорая помощь. К тому моменту утопающий уже из последних сил держался за борт надувной лодки.

- Спасатель, имеющий квалификацию «водолаз», Никита Дыденко, направился на помощь. Отмечу, что хрупкий лед начинался уже в десяти метрах от берега, - продолжает Сергей Панов.

Рискуя собственной жизнью, Никита Дыденко сумел добраться до нуждающегося в помощи рыбака. Спасатель обвязал пострадавшего специальной веревкой и вытащил на берег.

А затем расчет полкилометра через грязь нес носилки с волгодончанином, чтобы передать пострадавшего врачам. После этого рыбака отвезли в больницу.

АЛЛО

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