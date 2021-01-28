Собачья преданность: Две дворняги бросились спасать провалившегося в полынью пса в Ростовской области

В Ростовской области две собаки кинулись спасать друга, оказавшегося в беде Фото: Мария ЛЕНЦ

О собачьей преданности ходят легенды. И произошедшая на днях удивительная история в станице Вешенской Ростовской области еще одно тому подтверждение. Дело было рано утром на Дону. В нескольких метрах от берега в полынью провалилась собака. Бедняга так бы и пропала, если бы не ее четверолапые подруги. Те не оставили несчастную в беде, а что есть мочи вцепились зубами в погибающее животное, которое вот-вот могло уйти под воду и утонуть.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ЛЮДИ

Спасительницы изо всех сил пытались вытащить четвероногого друга из ловушки, но из этого ничего не выходило. Несмотря на безуспешность спасательной операции, животные вновь и вновь бросались к уходящей под воду собаке.

К счастью, неподалеку от места борьбы за жизнь оказался спасательный пост. Люди в бинокль увидели на льду несколько тесных точек.

- Вначале решили, что там может быть человек, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» помощник начальника службы спасения на водах Анастасия Калдурова. - От поста до места ЧП было всего-то метров 300 и специалисты стремглав отправились туда.

Однако, подойдя ближе, мужчины поняли, что в беду попала обычная дворняга. Но это не отменило их решения помочь. Один из специалистов быстро вернулся на пост, чтобы взять багор, и вновь помчался к месту происшествия.

ОПЕРАЦИЮ СПАСЕНИЯ СНЯЛИ НА ВИДЕО

Там, ступая на тонкий лед и рискуя провалиться, сотрудник службы спасения на водах Дмитрий Жарков аккуратно подступил к полынье и вытащил из воды животное с помощью багра. Всю чудесную операцию сняли на видео напарники спасателя.

Все это время четвероногие подруги, очутившейся в беде собаки, поняв, что пришла помощь, спокойно со стороны наблюдали за происходящим. После того, как утопающую спасли, дворняги все втроем побежали по своим делам.

К слову, по словам Анастасии Калдуровой в этом месте нередко зимой случаются ЧП. Так, в прошлом году под лед ушел мужчина. К счастью, спасатели вовремя увидели это и вытащили человека на сушу. Анастасия также добавила, что в Ростовской области вообще крайне опасно ступать на лед. Так как в одном месте река может промерзнут на 15 сантиметров, а в другом, например, всего на три.

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