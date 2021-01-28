В Ростове выявлен факт причинения вреда почве

В Ростове местная компания причинила крупный вред окружающей среде Фото: "КП" Архив

В донской столице местная компания нанесла существенный урон почве.

Еще в 2017 году Россельхознадзор выявил факт причинения вреда почве из-за строительства автомобильной дороги на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Земля повреждена на территории в 3 020 квадратных метров. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 768 960 рублей.

- По факту выявленного нарушения организация и ответственное должностное лицо были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.6 КРФ об АП с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В 2018 была проведена рекультивация. А в 2019 году ведомство направило в адрес компании предложение о возмещении суммы ущерба добровольно, но платеж так и не поступил. Судебные тяжбы растянулись больше, чем на год. И наконец, кассационный суд вынес решение о том, что виновникам предстоит в полной мере погасить сумму, на которую нанесен был вред.

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