В Ростове размыло дороги: где в 2021 появится новый асфальт

Ремонт запланирован в разных частях города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый месяц этого года для жителей Ростова-на-Дону выдался суровым. Экстремальные перепады температуры негативно отражаются не только на людях, страдает и дорожное покрытие. Проезжие части покрылись глубокими ямами, на оживленных участках появились колеи, передвигаться по городу стало сложнее.

Сейчас же водители тратят нервы, не стесняясь в выражениях, когда проезжают по маршрутам, которые раньше не были похожи на раллийные трассы.

В администрации донской столицы рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в текущем, 2021 году. В первую очередь стоит сказать об участках, которых ранее вообще не существовало. Так, например, в 2021 году завершат строительство дорог на проспекте Маршала Жукова от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии, улице Еляна, и там начнут стелить асфальт от Ткачева до Жукова.

В текущем году власти хотят получить положительное заключение государственной экспертизы по строительству транспортной развязки: улицы Особенная – Вавилова – проспект Королева. В следующем году, согласно этому проекту, начнут делать дорогу по Орбитальной от переулка Космического до Особенной. Благодаря этому, разгрузится единственная дорога, ведущая на Суворовский, и люди не будут стоят в сумасшедших пробках.

Вместе с этим, в 2021 году планируется приступить к разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги от микрорайона, на котором расположен жилой комплекс «Западная резиденция», до улицы Совхозная.

Также хотят обновить дорогу по улице Береговая от Богатяновского спуска до 13-й линии. На Западном займутся реконструкцией проезжей части по улице Тружеников.

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