Видео с леопардами на снегу показал ростовский зоопарк

Амурский леопард. Фото: ростовский зоопарк.

На страницах ростовского зоопарка в социальных сетях работники питомника опубликовали видео, на котором дальневосточные леопарды выходят на прогулку в заснеженный вольер.

Дальневосточные леопарды занесены в Красную книгу. В Ростове проживают самка Кариа и самец Амур. Сейчас, когда в Ростове ненастная погода, они чувствуют себя отлично, ведь эти кошачьи способны выдерживать сильнейшие морозы.

Смотрители зоопарка снимали животных, находясь за прочным стеклом. Одни из леопардов на записи с интересом изучает каждый уголок своей территории, усыпанной снегом. Удивляет с какой-то легкостью тяжелый зверь передвигается по узким бревнам, размещенным внутри вольера. В какой-то момент он замечает оператора, подходит и показывает свой фирменный звериный оскал.

В 2015 году, напомним, в ростовском зоопарке случилось удивительное событие, связанное с амурскими леопардами. У пары родились два детеныша, что в неволе происходит довольно редко. Пополнение сразу передали в другие питомники для продолжения рода.

Сейчас популяция леопардов в дикой природе понемногу восстанавливается. Всего шесть лет назад ситуация была критической - количество амурских леопардов исчислялось десятками.

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